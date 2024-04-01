Bursa'da şoför, tartıştığı yolculara hakaret edip, otobüsü terk etti
Bursa'da özel bir halk otobüsünde iddiaya göre şoför, durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmayınca yolcular ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada yolculara hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 01.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:49
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel halk otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.
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Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait 16 M 00127 plakalı, 8/L numaralı özel halk otobüsünün şoförü, iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.
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Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı.