Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bursa'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

        Bursa'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen kalıntılara rastlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temel kazısında bulundu, çalışmalar durduruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine çalışmalara ara verildi.

        Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, mezar yapıları ve testilere benzer objeler fark edildi.

        Kepçe operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazı alanını güvenlik çemberine alarak çalışmaları durduran jandarma ekipleri, Bursa Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Bölgeye gelen ekiplerin, kesin tarihlendirme yapılabilmesi amacıyla numuneleri Bursa Arkeoloji Müzesine götürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 ton zeytinyağından 23 ton sahte zeytinyağı yaptılar

        Uşak'ta sahte zeytinyağı üretim piyasaya hakiki zeytinyağı gibi satan işyerine polis operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ele geçirilen 23 ton yağın yalnızca 3 tonun gerçek zeytinyağı olduğu ortaya çıktı. (İHA

        #tarihi kalıntılar
        #Bursa
        #temel kazısı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir