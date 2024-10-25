Bursa'da ters yöne giren ambulansa soruşturma açıldı

Şimdiye kadar ambulansa yol vermeyen sürücülerle ilgili yapılan haberlerin tam tersi bir olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre içerisinde hasta olmamasına rağmen ters şeritten girip kazaya karışan ambulansın sürücüsüne soruşturma açıldı.

TERS ŞERİTTEN GİRİP KAZAYA KARIŞTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Bursa'daki işlek bir caddede ters yönden giren ambulans otomobille kafa kafaya gelerek çarpıştı.

"İÇİNDE HASTA YOKTU" İDDİASI

Kazaya karışan ambulansın içinde hasta olmadığı iddiaları kazanın bir başka boyutunu ortaya koydu.