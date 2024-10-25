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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da ters yöne giren ambulansa soruşturma açıldı | Son dakika haberleri

        Bursa'da ters yöne giren ambulansa soruşturma açıldı

        Bursa'da çerisinde hasta olmamasına rağmen ters şeritten girip kazaya karışan ambulans için soruşturma açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:51
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        Ambulansa soruşturma
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        Şimdiye kadar ambulansa yol vermeyen sürücülerle ilgili yapılan haberlerin tam tersi bir olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre içerisinde hasta olmamasına rağmen ters şeritten girip kazaya karışan ambulansın sürücüsüne soruşturma açıldı.

        TERS ŞERİTTEN GİRİP KAZAYA KARIŞTI

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Bursa'daki işlek bir caddede ters yönden giren ambulans otomobille kafa kafaya gelerek çarpıştı.

        "İÇİNDE HASTA YOKTU" İDDİASI

        Kazaya karışan ambulansın içinde hasta olmadığı iddiaları kazanın bir başka boyutunu ortaya koydu.

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        #Bursa
        #ambulans kaza
        #haberler
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