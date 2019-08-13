Bursa'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Aydın (38) yönetimindeki plakasız motosiklet, İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca köyünde Doğan Heral idaresindeki 16 JZP 49 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan İsa Gül de yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ambulansıyla İznik Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazanın ardından korkup otostop çekerek Yalova'ya gittiği öğrenilen kamyon sürücüsü Aydın, jandarma ekipleri tarafından burada gözaltına alındı.
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