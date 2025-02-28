Bursa'da "Uluslararası Spor Festivali"

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde bu yıl ilki yapılacak olan "Bursa Uluslararası Spor Festivali", 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her yaşa hitap edecek şekilde 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında düzenlenecek olan festival, renkli etkinliklerle dolu dolu geçecek.

Festival kapsamında futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branşta müsabakalar ve turnuvalar düzenlenecek. Uluslararası voleybol müsabakalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kentleri olan Çin-Anshan, Kuzey Makedonya-Bitola, Moldova-Çadır Lunga, Belarus-Mogilev, Finlandiya-Oulu, Almanya-Darmstad, Kıbrıs-Lefkoşa ve Bulgaristan-Veliko Tarnova’daki sporcular da katılacak.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, belediye bürokratları, spor camiasının önemli isimleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.