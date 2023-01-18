İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katletti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 13 Ocak tarihinde Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. isimli şahıs, sokakta dolaşmakta olan köpeği elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Köpeğin sokağın sonunda durduğunu gören cani, yere eğilerek elindeki tüfekle köpeğe ateş etti. Yaralanan hayvan can havliyle olay yerinden kaçsa da kısa süre içinde öldü.

O.A. isimli caninin köpeği vurduğu anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.