Uzmanlar uyardı: Bursa'da 7 aktif fay bulunuyor! İşte Bursa deprem risk haritası

Türkiye akfit fay hatlarının bulunduğu deprem bölgesinde yer alıyor ve bu nedenle sıklıkla depremler meydana geliyor. 1. derece deprem bölgesinde yer alan Bursa'da hangi ilçelerin riskli hangi bölgelerin daha az riskli olduğu Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) yenilenmiş diri fay hattı haritası ile belli oldu. Bursa'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'Bursa Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.