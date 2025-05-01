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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Simge İvedi sevgilisini öldürmekten tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!

        Bursa'da, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi 48 yaşındaki Ertuğrul Karadaşlı'yı sokakta bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 31 yaşındaki Simge İvedi tutuklandı. İvedi ifadesinde suçlamaları reddedip, Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını öne sürdü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olup olmadığı otopsi raporu ile ortaya çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:56
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        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
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        Bursa'da, Ertuğrul Karadaşlı (48), 12 yıldır dini nikahla birlikte, son 2 yıldır da ayrı yaşadığı Y.O. isimli kadınla konuşmak için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 27 Nisan'da akşam saatlerinde bir araya geldi.

        KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞTI

        Simge İvedi, kasten öldürmeden tutuklandı.
        Simge İvedi, kasten öldürmeden tutuklandı.

        DHA'daki habere göre çift konuştuğu sırada Karadaşlı'nın cep telefonuna Simge İvedi (31) isimli kişiden mesaj geldi. Mesajı gören Y.O. iddiaya göre, Karadaşlı'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği Simge İvedi'yi arayıp, konuşmak için çağırdı.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Ertuğrul Karadaşlı, 48 yaşında hayata veda etti.
        Ertuğrul Karadaşlı, 48 yaşında hayata veda etti.

        İvedi olay yeri olan Üçevler Mahallesi Beşevler Sanayi Sitesi 15'inci Sokak'a gelince Karadaşlı, arkadaşını arayıp, Y.O.'yu evine götürmesini istedi. Y.O. olay yerine gelen Karadaşlı'nın arkadaşı tarafından evine götürürken, Simge İvedi ile Ertuğrul Karadaşlı arasında tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALADI

        Güzellik uzmanı Simge İvedi, 28 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Karadaşlı'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadaşlı, kurtarılamadı.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Olay yerinde gözaltına alınan Simge İvedi, işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        "KENDİ KENDİSİNİ BIÇAKLADI"

        İfadesinde cinayeti kabul etmeyen ve Ertuğrul Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını öne süren İvedi'nin, "Ertuğrul bana dini nikahlı eşinden ayrıldığını söylemişti. O akşam eşi Y.O. beni arayınca Ertuğrul ile konuşmak için buluştuk. Buluştuğumuz yerde bir anda tartışmaya başladık. Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. 'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı" dediği öğrenildi.

        OTOPSİ İLE NETLİK KAZANACAK

        Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu, bıçağın göğse giriş yönü ve şeklinin tespit edileceği otopsi raporuyla belli olacak.

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