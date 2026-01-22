Habertürk
        Bursa haberleri: Zırhlı araç takla attı! 11 kilo altın sırra kadem bastı

        Zırhlı araç takla attı! 11 kilo altın sırra kadem bastı!

        Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında kuyumcudan alınan altınları taşımak üzere yola çıkan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 görevli hafif şekilde yaralanırken, yapılan kontrolde 11 kilo altının kayıp olduğu belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:07
        11 kilo altın sırra kadem bastı!
        İzmir İstanbul otobanında yaşanan kaza, Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

        ZIRHLI ARAÇ 4 TAKLA ATTI

        İHA'daki habere göre yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T. (48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        11 KİLO ALTIN KAYBOLDU

        Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

