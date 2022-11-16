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'Adınız terör soruşturmasına karıştı' yalanıyla 300 bin TL'lik altınını dolandırdılar

DHA

'Adınız terör soruşturmasına karıştı' yalanıyla 300 bin TL'lik altınını dolandırdılar


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, Ayşe K.´yi (61) telefonla arayıp, `Adınız terör soruşturmasına karıştı´ yalanıyla kandırarak 300 bin liralık altınını alıp dolandıran Suriye uyruklu 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.
Olay, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi´nde meydana geldi. Ayşe K.´yi telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, `Adınız terör soruşturmasına karıştı´ deyip, bu durumdan kurtulması için para istedi. Dolandırıcılara inanan Ayşe K., evde bir miktar altını olduğunu söyledi. Eve gelen şüpheliler, Ayşe K.´den aldıkları yaklaşık 300 bin liralık altını alıp kaçtı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ayşe K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla şüphelilerin Suriye uyruklu Mohamad Jesri (27) ve Abdurrahman Zkert (26) olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, altınları başkasına verdiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Jandarmanın, altınları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-11-16 11:12:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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