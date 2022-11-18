

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde tarlaların bulunduğu alanda 12 saat arayla 2´nci yangın meydana geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Yangın, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Anızlı tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tarladaki ağaçlara da sıçrayan yangın kentin pek çok noktasında görülürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri bölgedeki diğer tarla ve ağaçlara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Ekipler yanının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü

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-Kentin diğer noktalarından görülen yangın detay

-İtfiaye ekiplerinin söndürme çalışması detay

-Olay yeri detayHaber: İsmail Hakkı SEYMEN Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-11-18 06:22:19



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