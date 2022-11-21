Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde Sevtim G.´nin (47) kullandığı elektrikli bisiklet, sokağa dönüş yapan Ahmet K. (50) idaresindeki otomobile çarptı. Bisikletten düşen Sevtim G. ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Caddeden yokuş aşağı inen Sevtim G.´nin kullandığı elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip ara sokağa manevra yapan Ahmet K. (50) yönetimindeki 11 AAC 407 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen bisikletten düşerek ağır yaralanan Sevtim G., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Sevtim G, yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-21 12:52:34



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