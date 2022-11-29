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38 yaşındaki Parkinson hastası, 'beyin pili ameliyatı' ile sağlığına kavuştu

DHA

38 yaşındaki Parkinson hastası, 'beyin pili ameliyatı' ile sağlığına kavuştu


Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'da yaşayan Ali Şen'e (38), 2008 yılında 'Parkinson' teşhisi konuldu. 14 yıldır mücadele ettiği hastalığa bağlı kasılmaları son yıllarda artan Şen, 'Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin pili takılması)' ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Şen, "Sabah kalktığımda donuk oluyordum, adım atamıyordum. Şimdi daha iyiyim" dedi.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi nedeniyle ara verilen beyin pili takılması ameliyatlarına yeniden başlandı. Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılabilen ameliyat, Parkinson hastası Ali Şen'e uygulandı. Ameliyatının ardından pil açılımı için hastaneye gelen Şen, operasyonu gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Selahattin Biçer ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel tarafından muayene edildi. Muayene sonrası herhangi bir yan etki görülmeyince hastanın pil açılımı gerçekleştirildi.
Ameliyattan önce birinin desteği olmadan yürüyemeyen ve hareketlerini kontrol edemeyen Ali Şen, pil açılımının gerçekleşmesiyle tek başına yürümeye başladı. O anlar Şen'in doktorları tarafından muayene odasında cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
2 NÖROLOG, 1 PSİKİYATRİST VE 1 BEYİN CERRAHI KARAR VERDİ
Hastanın daha önce çeşitli yerlerde tedavi aldığını dile getiren Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, semptomların kontrol altına alınamaması ve diskinezi adı verilen hareket bozukluklarının ortaya çıkması üzerine hastayı, ileri evre tedaviler açısından değerlendirdiklerini belirtti. 2 nöroloji uzmanı, 1 psikiyatri doktoru ve 1 beyin cerrahından oluşan ekibin incelemesiyle ameliyat kararı alındığını vurgulayan Doç. Dr. Pekel, "Halk arasında beyin pili denilen derin beyin stimülasyonu operasyonuna karar verilerek, işlem gerçekleştirildi. Ameliyatımız 1 Kasım'da yapıldı ve ilk pil açılımı 10 Kasım'da gerçekleştirildi. Bu ameliyatlar 2018, 2020 yılları arasında hastanemiz bünyesinde başarıyla gerçekleştiriliyordu. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ameliyatlara, kasım ayı itibarıyla yeniden başladık. Bundan sonrasında ihtiyacı olan hastalarımıza ameliyatlar, aktif bir şekilde yeniden yapılacaktır" dedi.
'KASILMALAR YOK DERECESİNDE'
Yaklaşık 14 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Ali Şen, "Genellikle sol bacağımda kasılma çok oluyordu. Titreme de oluyordu. Titreme ilaçlar sayesinde zamanla azaldı ama bu kasılmalardan dolayı çok zor durumda kalıyordum. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurdum. Nilüfer hoca sayesinde beyin pili operasyonu geçirdim. Kasılmalar yok derecesinde artık. Sabah kalktığımda donuk oluyordum. Adım atamıyordum. Gün içerisinde kasılmalardan dolayı yürüyemiyordum. Çok fazla kasılmalar vardı. Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi daha iyiyim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez ESRA TÜRKER
2022-11-29 10:39:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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