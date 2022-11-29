Abdest almaya giderken caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Ubeyt Menteş (65), yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan Selahattin Eyyübi camiinde meydana geldi. Ubeyt Menteş, yatsı namazı öncesinde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürürken, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başının üzerine düştüğü zeminde hareketsiz yatan Menteş'i gören cami cemaati durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ubeyt Menteş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ubeyt Menteş'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-29 23:48:45



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