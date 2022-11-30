Pınar'ı öldürdüğü evin kapısını açan çilingire pazarlıkla 80 lira vermiş



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (21) öldürüp, annesi İfakat Evci'yi de yaralayan Oktay Hürmet (23) ile arkadaşı Alican Vergül'ün tutuklu yargılandığı davada, olay günü sanıkların kapıyı açtırdığı aynı çilingir dükkanında çalışan 2 kişi tanık olarak dinledi. Çilingirler, 2 sanığın telefonla aradığını, Oktay Hürmet´in kendilerine cenazesinin olduğunu ve içeride cüzdanını unuttuğunu söylediğini ve pazarlık yaptıktan sonra kapıyı 80 lira karşılığında açtırdığını belirtti.

Olay, mart ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Oktay Hürmet, Asya Pınar Üzümcü'nün şikayetiyle hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, genç kadının evine gitti, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Oktay Hürmet, Üzümcü'yü defalarca bıçakladı, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de vücudunun 5 yerinden yaraladı. Anneyle kızı kanlar içinde kalırken, Hürmet, 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmeden önce eski sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medya hesabından 'Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı yapan Asya, doğum günü 11 Mart'ta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül'ü yakaladı. Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, hastanede tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sanıklar Oktay Hürmet ile Alican Vergül hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün de devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Oktay Hürmet ve Alican Vergül ile Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

PAZARLIK YAPARAK KAPIYI AÇTIRDI

Olay günü sanıkların kapıyı açtırdığı çilingir dükkanında çalışan 2 kişi, duruşmada tanık olarak dinlendi. Çilingirler, sanıkların telefonla aradığını Oktay Hürmet´in cenazesinin olduğunu ve içeride cüzdanını unuttuğunu söylediğini ve pazarlık yaptıktan sonra kapıyı 80 lira karşılığında açtırdığını ifade etti.

Asya Pınar Üzümcü'nün yakın arkadaşı Esra A. ise sanığın ayrıldıktan sonra sürekli Pınar'ı tehdit ettiğini belirtti.

SEN MÜGE ANLI´LI ÇOK İZLİYORSUN

Sanık Oktay Hürmet´in, eski sevgilisi Üzümcü'ye attığı mesajlar dava dosyasına eklendi. Mesajda Hürmet'in, Üzümcü'den ona aldığı telefonu geri istediği ve "Sen Müge Anlı'yı çok izliyorsun, vermezsen sen de o ölen kadınlardan biri olursun" diye mesaj attığı belirtildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaa hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-11-30 16:48:02



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