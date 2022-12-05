Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın acı günü

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın babası Hacı Hüseyin Dündar (82), hayatını kaybetti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın babası Hacı Hüseyin Dündar yaşlılığa rahatsızlığından dolayı Yunanistan Gümülcine şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Dündar, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Mustafa Dündar yaptığı paylaşımda, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Babam Hacı Hüseyin Dündar Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Cenazesi yarın (Pazartesi) öğle namazına müteakip Yunanistan´ın Gümülcine Dündarlı Köyü'nde defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Dündar cezanezeye katılmak üzere Yunanistan'a gitti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-05 01:43:13



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