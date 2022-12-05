'Meyve kasası' kavgasında iş yeri sahibi, pazarcıyı bıçakladı

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İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da Serdar B., iş yerinin önüne meyve kasası koyduğu için kavga ettiği pazarcı esnafından Uğur Toprak´ı (24) belinden bıçakladı. Yaralanan Toprak, hastanede tedaviye alınırken, polis ise kaçan Serdar B.'yi arıyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 'Reyhan Pazarı`nda meyve satan pazarcı Uğur Toprak ile tezgahı önüne açtığı perdeci dükkanının sahibi Serdar B. arasında, kasa koyma meselesinden tartışma çıktı. İş yerinin önüne bırakılan meyve kasalarının vitrinini kapattığını savunan Serdar B. ile Toprak arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pazarcı esnafı kavgayı ayırmaya çalışırken, Serdar B., iş yerinden aldığı meyve bıçağıyla Toprak´ı belinden yaraladı. Durumu polise bildiren esnafın tepki göstermesi üzerine Serdar B., olay yerinden kaçtı. İhbarla pazara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur Toprak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdar B.´nin kullandığı bıçağın ikiye bölündüğü görülürken, pazarcı esnafı, iş yeri sahibinin arkadaşlarına saldırmasına tepki gösterdi. Tedaviye alınan Uğur Toprak´ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Serdar B.'yi her yerde arıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-12-05 12:09:46



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