Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen, 4 kilo 740 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle M.B. ve M.F.K.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi otomobille seyir halindeyken durdurdu. Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda; yorgan içine gizlenen 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-12-07 09:26:42



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