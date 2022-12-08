Zeytinlikte tartıştığı arkadaşını tüfekle bacağından vurdu

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-BURSA´da Berkay B., zeytinlikte tartıştığı arkadaşı Emre D.´yi (24) tüfekle bacağından vurdu. Yaralanan Emre D. hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında OrhangaziBursa yolu üzerinde bulunan bir zeytinlikte meydana geldi. Zeytinliğe gelen Emre D. ile arkadaşı Berkay B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Berkay B., yanındaki tüfekle Emre D.´ye ateş ederek, bacağından vurdu. Emre D. kanlar içinde yerde kalırken, Berkay B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Emre D.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli Berkay B.´yi yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-12-08 16:35:10



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