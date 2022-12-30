Sahte otomobil ilanı verip, kapora alarak dolandıran şüpheli tutuklandı (2)- Yeniden



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)YALOVA´nın Gemlik ilçesinde ikinci el otomobil almak isteyen kişiyi, internet üzerinden verdiği sahte ilanla, kapora adı altında para alarak dolandırdığı gerekçesiyle Ankara´da gözaltına alınan A.I.Ü. (40), tutuklandı.

Yalova´nın Armutlu ilçesinde, ikinci el otomobil almak isteyen kişi, bir internet sitesi ilanında yer alan telefon numarasını arayarak iletişime geçti. Telefonun diğer ucundaki kişi, "Çok alıcı var, kapora gönderirseniz aracı ayırırız" dedi. Verilen hesaba kapora yatıran kişi, bir daha cep telefonuna ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip başlattı.

Ankara´nın Sincan ilçesinde olduğu tespit edilen A.I.Ü. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, dolandırıcılık yapmak için kullandığı farklı telefonlar ile siteye ilan yüklediği diz üstü bilgisayar ele geçirildi. 8 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.I.Ü., sevk edildiği Gemlik Adliyesi´nde çıkarıldığı mahkemece `Nitelikli dolandırıcılık´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada şüphelinin dolandırıcılık yaptığı telefonlardaki GSM hatlarının Suriye uyruklu kişiler üzerine alındığı tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-12-30 15:34:53



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