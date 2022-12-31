Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da, cuma namazı çıkışı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş için Bursa Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AK Parti Milletvekili Refik Özen'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Ateş, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada yaklaşık 10 bin kişi, sloganlar eşliğinde mezarlığa yürüdü.

Sinan Ateş, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-12-31 15:44:05



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