Uludağ yeni yıla 'kar'sız girdi



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeni yılı karsız karşıladı. 2022 yılını kar yağışıyla karşılayan Uludağ, 2023'ü ise sakin karşıladı.

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ´da beklenen kar yağışının düşmemesi nedeniyle 2023 yılını karlarla karşılamak isteyen bazı turistler rezervasyonlarını iptal etti ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü. Yeni yıla Uludağ´da girmek isteyen bazı turistler ise Oteller Bölgesi'nde düzenlenen etkinliklerle yeni yılı karşıladı.

Yeni yıla günler kala rezervasyon talebinin arttığını söyleyen bir otelin yöneticisi Erdem Başarır, yeni yılı Uludağ´da karşılamak isteyen misafirleri için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Misafirlerimiz eğleniyor. Onlara özel programlar yaptık. 2023 yılına misafirlerimiz Uludağ'da çok güzel bir şekilde giriyor. Uludağ'da yılbaşı çok önemlidir. Tüm misafirlerimiz karlar altında yılbaşına girmek için sıraya giriyorlardı. Bizim rezervasyonlarımız aralık başında tamamen doluydu ama kar yağmayınca ciddi bir şekilde farklı noktalar tercih edildi. Uludağ'da kar olmasa da eğlence devam eder. Burada yeni yıla girmek ayrıcalıktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-01 01:17:51



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