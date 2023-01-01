Minibüs alev alev yandı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oto galeri önündeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yalova-Bursa yolu Değirmen Sokak'taki bir oto galerinin önündeki minibüste çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, minibüs alev topuna döndü. Galeri sahibi, park halindeki diğer araçları alevlerden korumak için bölgeden uzaklaştırdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Minibüs demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-01 15:05:08



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