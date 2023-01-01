Minibüs alev alev yandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oto galeri önündeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Yalova-Bursa yolu Değirmen Sokak'taki bir oto galerinin önündeki minibüste çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, minibüs alev topuna döndü. Galeri sahibi, park halindeki diğer araçları alevlerden korumak için bölgeden uzaklaştırdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Minibüs demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2023-01-01 15:05:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.