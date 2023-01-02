Bursa'da zift deposunda yangın

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift deposunda çıkan yangın, 2 saat süren müdahale ile söndürüldü.

Değirmenönü Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Cumalıkızık Merkez Şantiyesi'ndeki zift deposunda, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, 2 saat süren müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Soğutma işlemlerinin sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-02 08:12:29



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