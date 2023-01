Bakan Karaismailoğlu: Bursa metro hattının toplam ekonomik kazancı 871 milyon 470 bin dolar olacak

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, "Bursa´yı `Balıkesir-Bandırma-Bursa -Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı´ projesi ile yeniden demir yolu ile kavuşturuyoruz. Şehrimizin demir yolu altyapısını geliştirerek, yük taşımacılığı ile Bursa´nın hem sanayi hem de tarımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi gücünü geliştireceğiz. Tüm projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır" dedi. Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile de çok büyük maddi kazanımlar gerçekleşeceğini belirten Karaismailoğlu, "Hattın tamamlanmasıyla toplam ekonomik kazancı 871 milyon 470 bin dolar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, biz dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa´ya geldi. Bakan Karaismailoğlu´na Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu ilk olarak Bursa Emek-Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren Projesi´ndeki incelemelerde bulundu. Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Bursa´ya hem Uludağ Yolu, Çalıyolu 1. Etap ve Keles Çevreyolu gibi bir dizi kara yolu projemizin toplu açılış töreni ve TEKNOSAB Kavşağı temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bursa Emek YHT Gar Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa hızlı tren projemizin son durumlarını inceleyeceğiz. Şu anda sizlerle bugünkü programımızın ilk durağı olan, Bakanlığımız tarafından çalışmalarını sürdürdüğümü Hızlı Tren Şantiyesi´ndeyiz. Bursa´yı `Balıkesir-Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı´ projesi ile yeniden demir yolu ile kavuşturuyoruz. Ankara-İstanbul YHT Hattı´na bağlantılı olarak çift hatlı, hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projemiz; altyapı yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz, toplam 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üstyapı yapım işini kapsamaktadır. Proje kapsamında 7 adet istasyon inşasının yanı sıra, toplam uzunlukları 18 kilometre olan 12 adet tünel, 4,6 kilometre olan 10 adet kaçış tüneli, 1 kilometre olan 5 adet Aç-Kapa tünel, 4 kilometre uzunluğunda 28 adet demiryolu köprüsü, 4 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük ve 1,5 kilometre uzunluğunda 66 adet alt geçit ve toplam 155 adet menfez imalatı yapılacaktır" diye konuştu.

`ANKARA-BURSA, BURSA-İSTANBUL ARASI 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK´

Projede gelinen son durumla ilgili de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şehrimizin demir yolu altyapısını geliştirerek, yük taşımacılığı ile Bursa´nın hem sanayi hem de tarımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi gücünü geliştirecek projenin son durumu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şu anda; Osmaneli-Yenişehir istikametinde alt yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Güzergahın başlangıcı ile 48´inci kilometreleri arasındaki altyapı çalışmaları kapsamında, 2 milyon 100 bin metreküp kazı ve 350 bin metreküp nitelikli dolgu yapılmıştır. Toprak İşlerinde yüzde 18 ilerleme sağlanmıştır. Osmaneli bölgesi tünellerinde kazı desteklemede 9 bin 800 metreye ulaşılmış ve toplamda yüzde 48 ilerleme sağlanmıştır. Tünellerde kaplama beton işlerine de devam ediyoruz. Alt geçit-menfez-köprü-viyadük işlerinde de 28 bin metreküp beton dökümü tamamlanmış ve yüzde 32 ilerleme sağlanmıştır. Toplamda menfez-alt geçit-köprü gibi 34 adet yapı tamamlanmış olup 19 tane yapıda çalışmalar devam etmektedir. İstasyon projelendirme çalışmalarımız da devam etmektedir. Bursa-Yenişehir istikametinde ise TCDD´den teslim alınan ilk 10 kilometrelik kısımda üst yapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda ilk 2 kilometrede sub balast ve balast serim imalatlarını bitirdik. Travers ve rayların üretimine de devam ediyoruz. Ayrıca 10 bin 300 ton ray da sahaya gelmiş ve üst yapıya raylar sevk edilmeye başlamıştır. Tüm projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır."

`RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 52 KİLOMETREYE ULAŞACAK´

Metro projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, projenin tamamlanmasıyla Bursa´daki raylı sistem uzunluğunun 52 kilometreye ulaşacağını söyleyerek, "Bursa´da devam eden bir diğer önemli raylı sistem projemizde Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro projemizdir. Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokolü ile Bakanlığımızca devralınmıştır. Toplam 4 istasyon ve 5 kilometre uzunluğunda olan Emek-YHTGar-Şehir Hastanesi Metro Hattı´mız tamamlandığında Bursa ilimizdeki raylı sistem uzunluğu 52 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro Hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarı´nı kat ederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesi´ne ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın şehirlerarası ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracaktır. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Az önce bahsettiğim yapımı devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT Hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa´nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulacaktır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, metro projesine, bir depo sahası ve 2 istasyonun daha dahil edildiğini de söyledi. Karaismailoğlu, "Projemiz kapsamına depo sahası ve 2 istasyonu görükle uzatması da dahil edilmiştir. Bu kısımdaki inşaat faaliyetlerine de 2023 yılı ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım ve tamir ile park alanı ihtiyacına da hizmet edecektir. Mevcut Emek İstasyonu´ndan sonra hattın ilk bin 300 metresi hemzemin olarak geçilecektir. Bu noktadan sonra hattın inşası aç-kapa yöntemiyle gerçekleştirilecek ve bittiğinde hattımız, caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır. Şu ana kadar; 480 bin metreküp kazı yaptık. 12 bin 400 adet 250 bin metre kazık yerleştirdik. 130 bin metreküp beton dökümü gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sırasında Bursalıların günlük hayatlarına olumsuz etki etmemesi için trafik sirkülasyon projelerimizi de tamamladık. Çalışma yapacağımız yollarda alternatif yan yollar oluşturma çalışmalarımıza başladık, 22 bin 900 metrekare asfalt serme çalışması yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

`BURSA´YA 43 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK´

Son 20 yılda Bursa´nın ulaşım ve iletişim altyapısına 43 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı´nın ekonomiye 871 milyon dolar katkısı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı´mız, faaliyete geçtiği an itibariyle çok büyük maddi kazanımlar gerçekleşecektir. 2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda; zamandan 797 milyon dolar, kara yolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1 milyon 170 bin dolar ve hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü gibi dışsal faydalardan 15 milyon 640 bin dolar olmak üzere hattın tamamlanmasıyla toplam ekonomik kazancı 871 milyon 470 bin dolar olacaktır. Sanayimizin, ticaretimizin, tarımımızın ve turizmimizin en önde gelen şehirlerinden biri olan Bursa´nın ulaşım ve iletişim ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Bursa´yı geleceğe taşıyacak çok önemli projeleri hayata geçiriyor, yakinen takip ediyoruz. Son 20 yılda Bursa´nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar 153 milyon lira yatırım yaptık. 2003´te 195 kilometre bölünmüş yolu vardı. Bugün toplam bölünmüş yol uzunluğunu 597 kilometreye ulaştık. Yollarının 148 kilometresi BSK kaplamalıydı. Bu rakamı toplamda 772 kilometreye çıkardık." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2023-01-02 12:33:01



