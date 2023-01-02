Oğlunun bıçaklandığı lokantayı basıp, 2 kişiyi yaralayan baba tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde oğlunun bıçaklandığı lokantayı basıp, burada 2 kişiyi bıçakla yaralayan Fuat K. (45) tutuklandı.

Olay, geçen hafta Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K. (16) lokantaya giderek, burada çalışan Hakkı G.'den (20) borç verdiği parayı istedi. Çıkan kavgada Hakkı G., Uğur K.'yi bıçakla elinden yaraladı. Uğur K. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli de yakalandı. Oğlunun yaralandığı kavgayı öğrenen Fuat K. ise kardeşi Murat K. (43) ile birlikte lokantaya gidip, burada tartıştıkları Berkay A. (20) ile Cemal D.'yi (21) bıçakla yaraladı. Kavga polis ekiplerince sonlandırılırken, Fuat K. ile Murat K. gözaltında alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Fuat K., Murat K. ve Hakkı G., 'yaralama' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Fuat K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-02 13:54:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.