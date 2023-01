Bakan Karaismailoğlu: Bursa metro hattının toplam ekonomik kazancı 871 milyon 470 bin dolar olacak (2)

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Bursa'da yapımı gerçekleştirilen 7 projenin açılışı ile TEKNOSAB Kavşağı Temel Atma Töreni´ne katıldı. Çalı Yolu 1´inci Etap, Uludağ Yolu, Keles Çevre Yolu, Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı, Kurşunlu Çevre Yolu, İnegöl -Yenişehir Devlet Yolu, Karacabey Boğaz Yolu´nun açılışını gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Bizim için iktidara geldiğimizden bu yana geçen her yeni gün yeni bir başlangıcın enerjisi ve mutluluğu demektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında daha güçlü bir başlangıç yapmak istiyorduk. Hamdolsun bu dileğimizi `Türkiye Yüzyılı´ stratejimizin çerçevesinde Bursa´da 7 ayrı kara yolu projemizin açılışı ve TEKNOSAB Kavşağı´nın temel atılmasıyla gerçekleştiriyoruz. Bursa´yı geleceğe taşıyacak, şehrimizin sanayiden tarıma rekabetçi gücünü artıracak ve kalkınmasını destekleyecek çok önemli projeleri hayata geçiriyor ve yakinen takip ediyoruz. Bursa sanayimizin, ticaretimizin, tarımımızın ve turizmimizin en önde gelen şehirlerinden biridir. Doğal olarak bu muhteşem kentimizin ulaşım ve iletişim ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Bu bilinçle son 20 yılda Bursa´nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar 153 milyon lira yatırım yaptık" diye konuştu.

'YENİŞEHİR HAVALİMANI´NA KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK'

2003´te 195 kilometre bölünmüş yolu olan Bursa´nın toplam bölünmüş 597 kilometre yol uzunluğuna ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahları bölünmüş yol olarak tamamladık. Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve milletimize hizmet etme yolunda Cumhurbaşkanı'mızın koyduğu hedefler doğrultusunda sarsılmaz bir iradeyle hizmet etme konusunda somut adımlarla yürüyüşümüzü sürdürdük. Şimdi de bunlara Bursa ilimizin şehir merkezinde, ilçeleri, tatil beldeleri ve çevre illere erişimini sağlayan çeşitli yol kesimlerini de ekliyoruz. Bursa-Uludağ Yolu, Keles Çevreyolu, Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı, BursaKayapaMustafakemalpaşa Yolu, Kurşunlu Çevre Yolu, İnegöl Yenişehir Devlet Yolu ve Karacabey Boğaz Yolu´nu bunların arasında sayabiliriz. Keles Çevre Yolu´nun da dahil olduğu Keles-Domaniç Ayrımı Yolu´nu, 14 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. 90 metre açıklığa sahip Kocasu Köprüsü´nün de yer aldığı projemizde Keles Çevre Yolu dahil olmak üzere 5 kilometrelik kısmı tamamlayarak trafiğe açıyoruz. Yol üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek sürüş konforunu ve güvenliğini artırdık. Proje ile ayrıca güzergahta 600 metre kısalma sağlanacak, seyahat süresi 17 dakikadan 12 dakikaya inecektir. Toplam 24,5 kilometre uzunluğundaki İnegöl-Yenişehir Devlet Yolu´nun tamamladık. Bir adet farklı seviyeli ve 12 adet hemzemin kavşağında bulunduğu projemiz ile İnegöl ilçesinden Yenişehir Havalimanı´na kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak."

'ULUDAĞ´A SEYAHAT SÜRESİNİ 40 DAKİKAYA İNDİRDİK'

Yapılan projelerin sağladığı avantajlardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projemiz ile Hamzabey Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle oluşan ağır taşıt trafik yoğunluğunu da rahatlatarak güvenli ulaşımı da tesis ettik. İnegöl ile Yenişehir arasındaki seyahat süresini de 30 dakikadan 20 dakikaya indirdik. Kurşunlu Çevre Yolu´nun da dahil olduğu Mudanya-Gemlik Ayrımı Yolu´nu, 17 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak projelendirdik. Toplam 405 metre uzunluğunda 3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin kavşağın da yer aldığı projemizde, 9 kilometre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249 metrelik 2 adet viyadük olmak üzere toplam 12 kilometre uzunluğundaki kesimi tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Proje ile Mudanya ve Gemlik ilçeleri arasında ulaşım sağlayan yolun mahalle içerisinde kalan Kurşunlu Geçişi´nde trafik güvenliğini artırdık. Ayrıca TOGG Yerli Otomobil Fabrikası´nın lojistik desteğini de sağlayan yol ile fabrikanın üretime başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçtik. Mudanya-Gemlik Yolu üzerinde hayata geçirilen bir diğer projemizde Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı ile bölgedeki trafiğin kesintisiz akışı tesis ettik. Bilindiği üzere eski Bursa-Balıkesir Yolu olarak kullanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu´nun 2,5 kilometrelik bölümü günümüzde Bursa şehir merkezi ulaşımını sağlaması bakımından yoğun trafik yüküne sahiptir. Mevcut haliyle 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde toplamda 4 şeritli bölünmüş yol standardında hizmet veren yolumuzu, ulaşım talebini karşılayacak şekilde 3 gidiş 3 geliş olarak toplamda 6 şerit olacak şekilde projelendirdik. 2 kilometrelik kesimi tamamladık. Yolun genişletilmesiyle trafiğin rahatlaması sağlanacak. Bir başka yatırımımız ise şehrimizin ve ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ´da gerçekleştirdik. Uludağ´a da sathi kaplama standardında erişim sağlayan Bursa-Uludağ Yolu´nu 34,3 kilometre uzunluğunda projelendirerek, yol üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik. Yolun fiziksel ve geometrik standardının yükseltilmesiyle güzergahtaki seyahat süresini 90 dakikadan 40 dakikaya indirdik."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayata geçirilen yatırımlar hizmet verdikleri noktalarda yol güvenliğini artırarak daha hızlı ve kesintisiz karayolu ulaşım hizmeti sunmaya başlamıştır. Projelerle zamandan 187 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı da yıllık 5 bin 272 ton azalacaktır. Durmak yok yola devam diyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun, '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' kapsamında yatırımlarımızı güçlü bir kararlılıkla hem ülke çapında hem de il il hem de tabi ki Bursa´mızda da sürdüreceğiz. Bu kapsamda yapım çalışmaları başlatılan Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu ve TEKNOSAB Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi´nin İstanbul-İzmir Otoyolu´na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu´na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. Proje ile özellikle ağır taşıt trafiğine hizmet edecek yolda, trafik güvenliği, can ve mal emniyetini sağlayacak, TEKNOSAB içerisinde yer alan sanayi tesislerinden otoyola ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu´na yüksek standartlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağız" dedi.

Konuşmanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU

