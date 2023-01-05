BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle bina duvarına ardından park halindeki başka bir otomobile çarpan sürücü, kaza yerinden kaçtı.Olay Saat 00.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 16 JD 448 plakalı otomobil, önce aparmanın duvarına ardından park halindeki 16 FMU 25 plakalı otomobile çarptı. Kaza sesini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntüler
-Araçlardan görüntüler
-Polis ekiplerinden görüntüler
-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-01-05 02:40:26
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.