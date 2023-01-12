Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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2 ÇOCUK BABASIYDI

Bursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpıp altına giren otomobilde ölen sürücü Mehmet Vehbi Yılmazer'in (39), İstanbul merkezli bir ilaç firmasının Bursa temsilcisi olduğu öğrenildi.

Cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek olan 2 çocuk babası Yılmazer, yarın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Barla Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)

İsmail Hakkı SEYMENNevruz İLİMDAROĞLU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-12 17:21:40



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