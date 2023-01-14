Kardeşinin katilini trafikte tabancayla vurarak öldüren şüpheli adliyede



Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, 14 yıl önce kardeşini öldüren Hüseyin Zümrüt'ü (70) aracıyla trafikte sıkıştırıp, tabancayla vurarak öldüren Orhan Korkmaz (42), adliyeye sevk edildi. Zümrüt ise toprağa verildi.

Olay, dün İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt´ün kullandığı 16 H 8168 plakalı hafif ticari araç, yanına yaklaşan başka bir hafif ticari aracın sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Sürücü, tabancasını çekip Zümrüt'e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt yaralanırken şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Zümrüt, bugün Eşrefzade Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ŞÜPHELİNİN KARDEŞİNİ DÜĞÜNÜNDEN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞ

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili araştırma başlatan İznik polisi, şüphelinin Orhan Korkmaz olduğunu tespit etti. Polis, öldürülen Hüseyin Zümrüt'ün, Korkmaz'ın kardeşi Mustafa Korkmaz'ı, 2009 yılında, düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığını belirledi.

Polis, Orhan Korkmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, 'Kasten öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Korkmaz, gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna ise cevap vermedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

2023-01-14 15:50:42



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