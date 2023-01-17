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Pitbull silah sayıldı; baba-oğula hapis cezası istendi

DHA

Pitbull silah sayıldı; baba-oğula hapis cezası istendi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun´a (46) saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. (53) ile oğlu Eyüpcan Ö. (24) hakkında `Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama´ suçundan 4 yıl 6´şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl 27 Ekim´de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi'ndeki iş yerinde buluştu. Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 3 kişi, pitbull cinsi köpeği Erol Tosun'un üzerine saldırttı. Kolundan yaralanan Tosun, köpeği iş yerinin penceresinden attı. Şüpheliler, köpeği tekrar Tosun´u saldırttı. Erol Tosun´un kolundaki atardamarı koptu. Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Erol Tosun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.
SALDIRI KAMERADA
Erol Tosun'un, köpeği iş yerinin 2'nci katından attığı, dışarıda otururken kendisine saldıran hayvana tekme attığı ve şüphelilerin köpeği alarak otomobille kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olayın ardından gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu, Mehmet Murat Ö. adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
KÖPEĞE SALDIRMASI İÇİN KOMUT VERMİŞLER
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet bulunduğu belirtilerek, Tosun´un, "Mehmet Murat Ö.'nün eşiyle arasında sorun vardı. Eşim Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan Mehmet Murat Ö. sinir krizi geçirip, kendisine zarar verip, eşime hakaret etmiş. Bunu daha sonra öğrendim. Bunu konuşmak için Mehmet Murat Ö.'yü aradım. Restoranda buluşmak için anlaştık ancak oğlu Eyüpcan Ö. gelip 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdü. Yukarı çıkınca Mehmet Murat Ö., 'Neden selam vermiyorsun?' dedi. 'Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim?' dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim" sözlerinin yer aldığı ifadesine yer verildi. İddianamede de ayrıca yere düşen Tosun´a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada, pitbull cinsi köpeğe komut verilerek Tosun´un üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun´u birçok yerinden ısırdığı belirtildi.
Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö.´nün, köpeğin Önder isimli birine ait olduğunu, çıkan kavga nedeniyle köpeğin kendiliğinden saldırdığı, suçsuz olduklarını söyledikleri yönündeki ifadelerine de yer verilen iddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.
Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı, `silahla kasten nitelikli şekilde yaralama´ suçundan 4 yıl 6'şar hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Yargılamaya ileriki günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-01-17 10:47:03

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