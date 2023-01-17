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Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı, 'Çağırdım, geldiğinde vurdum' dedi

DHA

Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı, 'Çağırdım, geldiğinde vurdum' dedi


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da Yüce Can Yılmaz (39), bir süredir ayrı yaşadığı, 3 yıllık eşi Kenan Yılmaz (42) tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tutuklanan Yılmaz'ın, ilk ifadesinde, "Telefonla aradığımda, otelde erkek arkadaşıyla olduğunu söyledi. Çok sinirlendim. Eve çağırdım, geldiğinde de vurdum" dediği öğrenildi.
Olay, Mudanya ilçesine bağlı Şükrüçavuş Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Kenan Yılmaz, 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz´dan 1 yıl önce ayrılma kararı aldı. Ayrı yaşayan çift, dün konuşmak için Yüce Can Yılmaz´ın oturduğu evde bir araya geldi. Yemek sırasında tartışma çıkması üzerine Yüce Can Yılmaz, evden ayrıldı. Kenan Yılmaz, telefonla aradığı eşini eve geri çağırdı. Eve gelen kadınla eşi arasında devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Yılmaz, eşini darbettikten sonra mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Yüce Can Yılmaz, karın ve kalça bölgesinden aldığı 6 bıçak darbesi ile kanlar içinde kaldı. Kenan Yılmaz da eşini bırakarak kaçtı. Yüce Can Yılmaz´ın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi´ne götürüldü ardından Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yüce Can Yılmaz´ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Kenan Yılmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı. Yılmaz´ın, ilk ifadesinde, eşiyle barışmak için evine gittiğini söylediği öğrenildi. Aralarında tartışma çıkması üzerine eşinin evden çıktığını belirten Yılmaz'ın, "Telefonla aradığımda otelde erkek arkadaşıyla olduğunu söyledi. Çok sinirlendim. Eve çağırdım, geldiğinde de vurdum" dediği öğrenildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Öte yandan Yüce Can Yılmaz´ın Kenan Yılmaz ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 1 çocuğunun olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya İsmail Hakkı SEYMEN
2023-01-17 13:56:17

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