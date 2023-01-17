Devrilip kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde devrilip park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Tolga G. (34) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi´nde meydana geldi. Tolga G.´nin kontrolünü yitirdiği 41 AHT 864 plakalı motosiklet, devrilip sürüklenerek yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Yaralanan Tolga G., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Tolga G.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-01-17 15:07:12
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