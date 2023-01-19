Kovaladığı köpeği öldüren şüpheli, dakikalar önce bir başka köpeği daha vurmuş

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Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde sokak köpeğini, pompalı tüfekli vurarak öldüren O.A.´nun dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Vurulduktan sonra yaralı halde kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan köpek, tedaviye alındı.

Olay, 13 Ocak´ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O.A.´nın beyaz renkli köpeği öldürmeden dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah renkli bir köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçerek kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-19 12:27:45



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