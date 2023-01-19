Kovaladığı köpeği öldüren şüpheli, dakikalar önce bir başka köpeği daha vurmuş (2)



HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bursa´nın İnegöl ilçesinde pompalı tüfekle bir köpeği öldüren, bir köpeği de yaralayan O.A. isimli şüpheliye hayvanseverlerden tepki geldi. İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Hayvanseverler adına açıklama yapan Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, "Bu sabah uyandığımda hangi kötü haber ile karşılaşacağımızı düşünüyordum. Dün haberlerde ve basından gördüğümüz ateşli silah ile köpeklere saldıran kişinin videosunun etkisinden çıkabilmiş değiliz. Maalesef Türkiye'nin gündemini hayvanlara yönelik şiddet ve öldürme haberleri dolduruyor. Kimseden alamadıkları cesareti, masum sokak hayvanlarından çıkarmaya çalışan kişi ve zihniyetleri kınıyoruz. Yaşanılan bu üzücü olay çok vahimdir. Çünkü biliyoruz ki kötü zihniyetler ancak masum hayvanlara zarar verebilir ve tekrar biliyoruz ki bu kötü zihniyetler daha büyük kötülükler yapmadan önce ilk denemelerini hayvanlar üzerinde yaparlar. Bu son olsun. Videoda da görüldüğü üzere kişi ateşli silah ile 2 masum canı vurmuştur. Bu kişinin ve kullandığı silahın ruhsatlı olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz. Orada yaşayan ve sokakta olan kişilerin can güvenliği de hiçe sayılmıştır. 2 köpeğin canına kast edilmiştir. Videodaki ilk beyaz köpek maalesef bulunamadı. İkinci siyah köpek ise İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezi tarafından tedaviye alındı. Bugün barınak müdürümüz tarafından durumunun iyiye gittiği yönünde haber aldık. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasını, başka hayvan ve insanlara zarar vermemesi için en ağır şekilde cezalandırılmasını yüce yargıdan talep ediyoruz. Biz Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Çalışma Grubu olarak olayın takipçisi olacağız. Sokakta yaşayan canların acı çekmediği ve karnının doyduğu haberlerini görene kadar da çalışacağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-19 21:08:44



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