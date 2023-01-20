Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi´nde meydana geldi. Yusuf Talha B. (18) yönetimindeki 16 AAY 219 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan caddeye çıkan Sadık D.´nin (24) kullandığı 16 KMS 13 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Yusuf Talha B.´nin arasındaki Nazlı Y. (33) ve Şaziye A. (47) yaralandı.
Yaralılar, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-01-20 13:07:31
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