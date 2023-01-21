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Uyuşturucu ticareti şüphelisinin evinde, hırsızlıktan aranan ağabeyi de yakalandı

DHA

Uyuşturucu ticareti şüphelisinin evinde, hırsızlıktan aranan ağabeyi de yakalandı


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesinde, polisin şüphelendiği Kemal Ç.'nin (38) üzerinde 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, savcı talimatıyla aranan evinde, 'hırsızlık' suçundan yakalaması olan ağabeyi Mustafa Ç. (44) de yakalandı.
Mudanya'nın Güzelyalı Eğitim Mahallesi İstiklal Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri Kemal Ç.'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 4 paket halinde alüminyum folyoya sarılı 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Kemal Ç., 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Savcı talimatıyla şüphelinin ilçedeki evinde de arama yapıldı. Ekipler, evde karşılaştıkları, şüphelinin ağabeyi Mustafa Ç.'nin, Bursa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalamasının olduğunu tespit etti. Mustafa Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Mehmet İNAN
2023-01-21 13:53:53

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