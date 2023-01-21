Yaşlı kadına 10 sokak köpeğinin saldırdığı anlar kamerada



Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'da boş bir arsada yürüyen F.B. (77), bir anda etrafını saran 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kalça, bacak ve el bileğinden ısırılan yaşlı kadının imdadına yoldan geçen bir kişi koştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 134. sokak üzerinde meydana geldi. F.B. isimli kadın, boş bir arsadan geçtiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 10 köpek, bir anda kadının etrafını sardı. Köpeklerin arasında kalarak düşen kadın, bir süre sonra can havliyle ayağa kalkarken, yoldan geçen bir kişi, kadının yardımına koştu. Köpekler arsadan uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalça, bacak ve el bileği köpekler tarafından ısırılan kadın, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. F.B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KÖPEKLERİN SALDIRMASI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; arsadan geçen F.B.´nin üzerine doğru hızla bir köpeğin koştuğu yer aldı. Daha sonra ise yoldan geçen diğer köpekler de koşarak kadının etrafını sardı. Kadın düşerken, etraftan gelen diğer köpeklerle birlikte, F.B.´ye saldıran köpeklerin sayısı bir anda 10´a ulaştı. Düşen ve köpeklerce ısırılan kadın güçlükle ayağa kalkarken, yoldan geçen birinin koşarak yardıma gelmesiyle, köpeklerin uzaklaştığı görüntülere yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-01-21 18:38:39



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