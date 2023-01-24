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'Öldürten tokat'a 15 yıl hapis

DHA

'Öldürten tokat'a 15 yıl hapis


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da Mustafa Tezcan´ın (42), oğluna tokat attığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşı Taner Durgut´u (45) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmada "Böyle bir olay olmasını istemezdim. 1 yıldır oğlumu göremiyorum. Pişmanım" diyen sanığa `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis veren mahkeme heyeti, `haksız tahrik´ ve `iyi hal´ indirimleri uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. Durgut´un yakınları ise avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.
Olay, 3 Ocak 2022´de, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak´ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada Taner Durgut, Tezcan'ın çocuğuna tokat atınca önce tartışma ardından kavga çıktı. Tezcan, mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u bıçakladı daha sonra da polisi arayarak arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Adrese sevk edilen ekipler, Taner Durgut´un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Tezcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
`OĞLUMA TOKAT ATTI´
Hakkında `kasten öldürme´ suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa Tezcan, Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Taner Durgut ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını ve aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını belirterek, "Olaydan önce 2 gün boyunca gece saatlerinde evime geldi. Beraber alkol aldık" diye konuştu.
Taner Durgut´un, kadınlarla dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle kendisini ve oğlunu suçladığını, 13 yaşındaki oğluna tokat attığını iddia eden Tezcan, "Sabaha kadar beni de yatırmayarak bu konuları tekrar söyleyip küfretmeye devam etti. En son kadınlarla dedikodusunu yaptığım gerekçesiyle bıçağını çekti, oğlum arada kaldı. Oğlumu odadan çıkardım, maktul benimle boğuşmaya devam etti. Koluma bıçak darbesi vurunca üzerimde taşıdığım çakıyı çıkarıp vurmaya başladım. Şuurumu kaybettiğim için kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.
Olay sonrası yaralı haldeyken Taner Durgut ile konuştuklarını ve birlikte ambulans çağırdıklarını söyleyen Mustafa Tezcan, "Ambulans gelene kadar maktul benim yanımda öldü. Ben de polisi arayarak teslim oldum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Pişmanım" diye konuştu. 
SAVCI, MÜEBBET İSTEDİ
Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın, Taner Durgut´un vücudunun çeşitli yerlerine etki edecek çok sayıda bıçak darbesi vurduğunu, 7'sinin öldürücü darbe olduğunu belirterek bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Sanığın eyleminde ısrarcı olduğu için meşru savunma boyutunun aşıldığını ve meşru savunmaya yönelik delil olmadığını belirten savcı, Mustafa Tezcan´ın müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan Mustafa Tezcan ise "Ben böyle bir olayın olmasını istemezdim. Ben de mağdur oldum. 1 yıldır oğlumu göremiyorum. Pişmanım. Maktul, oğluma ve bana karşı olay anında saldırganlaşmıştır. Hakaret ve küfür etmiştir" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu müebbet verdiği Tezcan´a `haksız tahrik´ ve `iyi hal´ indirimleri uygulayarak cezasını 15 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
YAKINLARI CEZAYI AZ BULDU
Öldürülen Taner Durgut´un yakınları ise savcının mütalaasında çok sayıda bıçak darbesi olmasını ve 7 bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğunu belirttiğine dikkat çekerek, karara itiraz etti. Maktul yakınlarının avukatı Betül Ayaz Düzgün, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sanığın indirim almasını vicdanen kabul edemiyoruz. Dosyayı istinafa götüreceğiz. İstinaf mahkemesinin itirazlarımızı inceleyerek dosyayı bozarak sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.
Dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi´nde (BAM) yeniden değerlendirilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-01-24 10:41:51

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