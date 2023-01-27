Bursa'da polis memuru, annesini, 2 ağabeyini ve yengesini öldürdü (3)



BULUŞMA YERİNDE BEKLERKEN GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Bursa´nın Orhangazi ilçesinde annesi, ağabeyleri ve yengesini öldüren polis memuru Adem Ergüner´in, olay öncesine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ağabeyi Mehmet Ergüner´i (40) konuşmak için İznik Gölü çevresindeki piknik alanına çağıran Adem Ergüner´in cinayetlerden dakikalar önce otomobiliyle olay yerine geldiği görüldü. Çevredeki bir düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gri renkli otomobille olay yerine gelen Ergüner´in araçtan inerek bir süre çevrede dolaştığı, daha sonra tekrar otomobiline döndüğü görüldü.

AĞABEYİNİ OTOMOBİLDE, DİĞER AKRABALARINI PİKNİK ALANINDA VURDU

Mehmet Ergüner´in annesi Bedriye Ergüner (67) ile birlikte 16 VZ 660 plakalı otomobiliyle, Remzi Ergüner´in (45) ise eşi Fatma Ergüner (39) ile birlikte 16 CAP 86 plakalı otomobiliyle olay yerine geldiği belirlendi. Mehmet Ergüner´in, polis memuru kardeşi tarafından aracının içinde vurulduğu, olaya engel olmak için otomobilden inen Bedriye, Remzi ve Fatma Ergüner´in ise Adem Ergüner tarafından piknik alanındaki yolda vurulduğu tespit edildi. Adem Ergüner´in cinayetlerin ardından otomobiliyle olay yerinden kaçması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurşunların isabet ettiği ve içerisinin kanlar içerisinde olduğu görülen Mehmet Ergüner´e ait otomobil ile Remzi Ergüner´e ait otomobil, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan Mehmet ve Remzi Ergüner kardeşlerin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (DHA)Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-27 20:25:39



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