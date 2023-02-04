Bursa'da 'Hamsi Festivali'; 1 ton balık dağıtıldı



Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen '6'ncı Hamsi ve Kültür Festivali'nde yaklaşık 5 bin kişiye 1 ton hamsi ikram edildi.

Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce geleneksel hale getirilen `Hamsi ve Kültür Festivali'nin bu yıl 6'ncısı düzenlendi. Festivale Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Hamsilerin tava ve ızgaralara atılmasıyla başlayan festival, gün boyu sürdü. Aktaş ve Dündar, kurulan tezgaha geçerek kuyruğa girenlere hamsi ikram etti. Festival kapsamında pişirilen 1 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Hamsi yemek isteyenler, uzun kuyruklar oluştu.

Geleneksel hale gelen etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Dernek Başkanı Hızır Ofluoğlu, "2015'ten beri geleneksel hale getirdiğimiz festivalimize 2 yıl pandemi dolayısıyla ara vermiştik. Bu sene yine festivalimize başladık. Biz bunu Rizeliler olarak yapıyoruz ama sadece Rizeliye yapmıyoruz. Kafkasya'dan, Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Karadeniz'den gelen bütün Bursalılara yapıyoruz. Rize'de doğduk fakat Bursa'da doyduk, artık Bursalıyız. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu tür etkinliklerde destek oluyorlar. Geleneksel hale getirdiğimiz 'Hamsi Festivali'ni her yıl yapıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-02-04 15:19:27



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