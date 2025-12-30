Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı

Bursa'da yılbaşı öncesi yapılan uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi il merkezi ve ilçelerde, eğlence mekanları, iş yerleri, riskli görülen araçlar ve ikametlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda 15-28 Aralık'ta yapılan operasyonlarda, 33 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram kokain, 1 kilogram esrar ve 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarından" haklarında arama kararı bulunan 23 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.