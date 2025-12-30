Habertürk
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da yılbaşı öncesi yapılan uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:42
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi il merkezi ve ilçelerde, eğlence mekanları, iş yerleri, riskli görülen araçlar ve ikametlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

        Bu kapsamda 15-28 Aralık'ta yapılan operasyonlarda, 33 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram kokain, 1 kilogram esrar ve 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarından" haklarında arama kararı bulunan 23 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

