BUDO'dan sefer iptali

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planan, Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2023-02-05 06:49:47



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