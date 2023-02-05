Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı; kent merkezinde ekipler teyakkuzda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı; kent merkezinde ekipler teyakkuzda

DHA

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı; kent merkezinde ekipler teyakkuzda


Aydın AKALIN/BURSA, (DHA)-TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 83 santimetreye çıktı. Bursa kent merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Hem Karayolları hem de belediye ekipleri, akşama etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.
Marmara'nın güneyinde özellikle Bursa ve çevresinde beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. 10 gündür Uludağ'da aralıksız yağan kar, kent merkezinde de etkili oldu. 1 saat süren ve aniden bastıran kar nedeniyle ana yollarda kısa süreli trafik oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; hava sıcaklığının 3 derece olduğu kent merkezinde, kar yağışının hafta boyunca etkisini artırarak sürmesi bekleniyor. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada da kent merkezinde 20 santimetre ve üzeri kar beklendiği duyuruldu. Vatandaşlar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar, tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılırken, bir uyarı da valilikten geldi.
VALİLİKTEN 'SARI' VE 'TURUNCU' KODLU UYARI
Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından 'sarı' ve 'turuncu' kodla yapılan uyarılarda, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Pazar sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 60-80 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Peş peşe uyarıların ardından Bursa-İstanbul, Bursa-Armutlu ve Armutlu-İstanbul arasında, 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılacak 16 deniz otobüsü seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETRE
Kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerinde de kar yağışı, 3 gündür aralıklarla sürüyor. Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 60 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de ulaşımın aksamaması çalışma yürütüyor. Kent genelinde 283 iş makinesi ve kamyon ile 834 personel, 7/24 esasına dayalı olarak görev alıyor.
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI
Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da ise 27 Ocak'ta başlayan kar yağışı 10 gündür sürüyor. Kar kalınlığının bir gecede 15 santimetre artarak 83 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek eski 3, en düşük eski 5 derece olarak ölçüldü. Hafta boyunca kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bölgede, yerli ve yabancı turistler de sömestir tatilinin son gününde doyasıya kayak keyfi yaptı.
Diğer yandan Karayolları ekipleri, kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. 35 personel ve 10 iş makinası ile yolun açık kalması için çalışmalar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 esasına dayalı çalışıyor. JAK timleri olası kaza ya da kayıplara karşı kayak pistlerinde sürekli devriye atıyor. Milli Parklar Gişeleri'nden itibaren de jandarmanın yol denetimleri başlıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Aydın AKALIN
2023-02-05 11:28:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUDO&#039;dan sefer iptali
YEREL HABERLER BUDO'dan sefer iptali
Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 5 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 5 ÖLÜ, ...
GÜNCELLEME - Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 ...
Bursa'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı / Ek ...
Bursa'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Kar yağışı Orhaneli-Bursa kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor
YEREL HABERLER Kar yağışı Orhaneli-Bursa kara yolunda ulaşımda ...
Bursa kent merkezinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Bursa kent merkezinde kar yağışı başladı
(Görüntülü)SÜRÜCÜSÜ UYUYAN ARAÇ FIRININ BAHÇESİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SÜRÜCÜSÜ UYUYAN ARAÇ FIRININ BAHÇESİNE ...
(Görüntülü)SÖMESTİR TATİLİNİN SON HAFTA SONUNDA PİSTLER DOLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)SÖMESTİR TATİLİNİN SON HAFTA SONUNDA ...
Bursaspor - Çorum FK: 0-3
YEREL HABERLER Bursaspor - Çorum FK: 0-3
Yokuş çıkarken geri kayan otomobil, boşluğa düştü; kaza kamerada
YEREL HABERLER Yokuş çıkarken geri kayan otomobil, boşluğa düştü; ...
Bursa'da Rizeliler derneğinin etkinliğinde 1 ton hamsi pişirildi
YEREL HABERLER Bursa'da Rizeliler derneğinin etkinliğinde 1 ton ...
(Görüntülü) BESTEKAR ERDİNÇ ÇELİKKOL TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BESTEKAR ERDİNÇ ÇELİKKOL TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da 'Hamsi Festivali'; 1 ton balık dağıtıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 'Hamsi Festivali'; 1 ton balık dağıtıldı
Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin TL´den başlıyor (2)
YEREL HABERLER Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin ...
Bestekar Erdinç Çelikkol toprağa verildi
YEREL HABERLER Bestekar Erdinç Çelikkol toprağa verildi
Oy kullanmak için sırada beklerken beyin kanaması geçirdi
YEREL HABERLER Oy kullanmak için sırada beklerken beyin kanaması ...
Orhangazi'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ...
Uludağ'da tatilciler okulların açılmasına iki gün kala pistleri doldurdu
YEREL HABERLER Uludağ'da tatilciler okulların açılmasına iki gün ...
Bursa'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır ...
(Görüntülü)BEYAZ CENNET CEP YAKIYOR: GÜNLÜK TATİLİN BEDELİ 6 BİN TL?DEN BAŞLIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BEYAZ CENNET CEP YAKIYOR: GÜNLÜK TATİLİN ...
Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin TL´den başlıyor
YEREL HABERLER Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.