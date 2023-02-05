Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı; kent merkezinde ekipler teyakkuzda (2)

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TRAFİĞE TAKILMAMAK İÇİN SNOWBOARD YAPTI

Kayakseverlerin `beyaz cennet´ olarak tanımladığı Uludağ'da, kar kalınlığı 83 santimetreye ulaştı; kayak pistleri tatilcilerle doldu. Sömestir tatilinin son hafta sonunda Uludağ yolunda trafikte de yoğunluk oluştu. Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen tatilciler, araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu. Tatilini tamamlayıp dönüş yoluna geçen tatilciler de Uludağ yolunda adım adım ilerlerken, trafikten bunalan bir kayaksever, çareyi snowboard yapmakta buldu. Snowboard yaparak trafikte ilerleyen tatilci, araçlarındaki diğer tatilcilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-02-05 13:06:26



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