Frutti Extra Bursaspor - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 95-73

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Semih Vural, Polat Parlak
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Onuralp Bitim 24, Auguste 27, Dudzinski 2, Clemmons 4, Yiğitcan Saybir 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu 6, Dawkins 7
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu 13, Harrison 10, Rogkavopoulos 12, Altan Erol 1, Gielo 3, Bilgehan Diril 2, Ayberk Olmaz 9, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 11, Gökhan Aydın
1. PERİYOT: 26-12
DEVRE: 44-33
3. PERİYOT: 65-54
5 FAULLE ÇIKANLAR: 31.40 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 37.32 Clemmons (Frutti Extra Bursaspor)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18´inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-73 yendi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-02-05 23:22:27
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