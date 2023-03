Tornavidalı gaspçı `suç işlemeye yatkın´ olduğu için, üniversiteli Enes'e ceza verilmemiş

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA'da, yolunu kesip tornavidayla cep telefonunu gasbetmeye çalışan Erkan Aysu´yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan üniversiteli Enes Kör'e (24) mahkemenin `meşru müdafaa´ gerekçesiyle ceza vermediği kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, "Adli sicil kaydına göre, maktulün suç işlemeye yatkın bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar sanığın üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit ise de sanığın eyleminin kendisine yönelik saldırıyı defetmek amacıyla yaptığı, ancak sanık tarafından meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan dolayı aşıldığı anlaşıldığından, kendisine ceza verilmesine yer olmadığı" görüşüne yer verildi.

Olay, 3 Ocak 2022´de Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu, çalıştığı süpermarkete gitmek için evden çıkan Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek, cep telefonunu istedi. Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm. Kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi, Enes Kör ise işe gitti. Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

37 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Enes Kör hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluluğa itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; olaya evinin penceresinden şahit olan komşu Güzide A.'nın, ifadesi yer aldı. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tanık ifadesinin yanı sıra olay sırasında Erkan Aysu'nun elindeki tornavida ile üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını da dikkate alarak, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurup, 37 gün cezaevinde kalan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Savcı ile Erkan Aysu ailesinin avukatı, karara itiraz etti, dosya Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen heyet de 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her iki itirazı da reddetti.

'KORKUTMAK İÇİN BACAĞINA HAMLE YAPTIM'

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya; Samsun'dan SEGBİS aracılığı ile katılıp, savunma yapan tutuksuz sanık Enes Kör, "Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma baktığım sırada birisi, 'Pişt, buraya gel' diyerek bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'Cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'Bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum, canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak ve onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü, üzüldüm. Eve gidip, ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim, geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip, beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm" diyerek daha önceki ifadesini tekrar etti.

SAVCI, 18 YIL İSTEDİ

Davanın Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın `kasten öldürme´ suçundan cezalandırılmasını ve `haksız tahrik´ indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin `Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez´ hükmü gereğince, oy çokluğuyla Enes Kör´e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

SABIKASI VE OTOPSİ RAPORU GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda, maktul Erkan Aysu´nun sabıkalarına ve otopsi raporuna dikkat çekilerek, "UYAP sistemi üzerinden alınan adli sicil kaydına göre, maktulün suç işlemeye yatkın bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılmış olup, Bursa Adli Tıp Kurumu´nun otopsi raporuna göre maktulün olay esnasında uyuşturucu madde aldığı sabittir" denildi.

Ayrıca sanık Enes Kör´ün herhangi bir sabıkasının bulunmadığı, olay günü işine giderken saldırıya uğradığı belirtilen kararda; Kör´ün saldırıya uğradığı sırada çevreden yardım istediği ve beden gücünü kullanarak maktulü engellemeye çalıştığı ancak bunda başarılı olamayınca cebindeki bıçak ile Erkan Aysu´yu 3 yerinden yaralayarak saldırıdan kurtulduğuna dikkat çekilerek, "Sanığın vücut bütünlüğüne yönelik bu saldırının meşru savunma ile korunabilecek bir hakkı olduğu, sanığın vücut bütünlüğüne yönelik maktul tarafından yapılan bu saldırıya karşılık verdiği sabittir" ifadesine yer verildi.

`HEYECAN, KORKU VE TELAŞLA MAKTÜLÜ ÖLDÜRDÜ´

Erkan Aysu´nun elindeki tornavida ile Enes Kör´e saldırdığı ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu vurgulanırken, kararın hüküm bölümünde ise "Her ne kadar sanığın üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit ise de sanığın eyleminin kendisine yönelik saldırıyı defetmek amacıyla yaptığı, ancak sanık tarafından meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan dolayı aşıldığı anlaşıldığından, kendisine ceza verilmesine yer olmadığı" görüşüne yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

