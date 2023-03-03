Tartıştığı husumetlisini tüfekle ağır yaralayan şüpheli tutuklandı



Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, para meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisi Mehmet T.'yi (56), tüfekle vurup ağır yaralayan Koray Özdemir (25) tutuklandı. Özdemir, ifadesinde, Mehmet T.´den 90 bin TL aldığını, borcuna karşı daha fazla para talep edince de çıkan tartışmada vurduğunu söyledi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan Mehmet T. ile Koray Özdemir, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Koray Özdemir, tüfekle Mehmet T.'ye ateş etti. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı, Özdemir ise kaçtı.

Mehmet T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Koray Özdemir'in ifadesinde, Mehmet T.´den 90 bin TL aldığını, ancak borcuna karşı daha fazla para istediğini, bu nedenle çıkan tartışmada da vurduğunu söylediği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-03 15:54:42



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