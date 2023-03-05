Bursa'ya gelen depremzede otomobili ile alt geçit bariyerine çarptı: 2 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçidin bariyerlerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İlker Kepek (18) ile yanında bulunan Mahmutcan G. (16) yaralandı. Otomobil sürücüsü Kepek´in depremzede olduğu ve Kahramanmaraş´tan Bursa´ya yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi´nden Orhaniye Mahallesi´ne seyir halinde olan İlker Kepek yönetimindeki 46 AEU 412 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete Alt Geçidi'nin bariyerlerine çarpan otomobil, savrularak yol ortasında durdu. Kazada yaralanan sürücü İlker Kepek ile yanında yolcu olarak bulunan Mahmutcan G., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü İlker Kepek´in depremzede olduğu ve Kahramanmaraş´tan Bursa´ya yakınlarının yanına geldiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-05 15:59:49



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