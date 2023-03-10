Alabora olan teknede kaybolan balıkçı için yeniden arama çalışması başlatıldı

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan balıkçı Hasan Karaca için arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Gemlik ilçesinde gece saatlerinde Hasan Karaca, Süleyman Aslan ve Mehmet Kaya, balıkçı teknesiyle Gemlik Körfezi'nden Marmara Denizi'ne açıldı. 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken, bilinmeyen nedenle alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Balıkçılardan Süleyman Aslan ve Mehmet Kaya, vatandaşlar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, Hasan Karaca ise kayboldu. Durumu iyi olan 2 arkadaş, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Hasan Karaca için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Ancak sabahın erken saatlerine kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-03-10 10:31:07
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